Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasına ilişkin, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" ifadesini kullandı.
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