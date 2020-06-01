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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı , dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın, Türk oyun şirketi Games'i 1.8 milyar dolara satın almasına ilişkin, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN PEAK'IN SATIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" ifadesini kullandı.


Son dakika haberi: Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i almak için anlaştı SON DAKİKA HABERİ: ZYNGA, TÜRK OYUN ŞİRKETİ PEAK GAMES'İ ALMAK İÇİN ANLAŞTI
Son dakika haberi: Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i almak için anlaştı

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