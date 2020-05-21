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Gram altın ne kadar olur? Altın için son dakika tahmini! "Gram altın 430 lirayı bulabilir"

Altın için açıklaması geldi. "?" sorusuna yanıt veren , dolar artışının devam etmesi halinde altının gramının 430 liraya kadar çıkacağını söyledi. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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ALTIN İÇİN FLAŞ TAHMİN

Gram altın ne kadar olur? Altın ne kadara yükselir? sorusuna flaş bir yanıt geldi. Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Dolar ve altında bu süreç içinde artışlar meydana geldi.

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