Gram altın ne kadar olur? Altın için son dakika tahmini! "Gram altın 430 lirayı bulabilir"
Altın için son dakika açıklaması geldi. "Altın ne kadar olur?" sorusuna yanıt veren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dolar artışının devam etmesi halinde altının gramının 430 liraya kadar çıkacağını söyledi. İşte haberin detayları...
Gram altın ne kadar olur? Altın ne kadara yükselir? sorusuna flaş bir yanıt geldi. Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Dolar ve altında bu süreç içinde artışlar meydana geldi.
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