Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan otobüs seyahatları ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile karayolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmeye başladıklarını söyledi. Sistemle birlikte Türkiye'de ilk kez karayolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla birlikte ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle birlikte buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, U-ETDS'de alınan verilere göre otobüs ile seyahat eden vatandaşların hükümet tarafından alınan yeni tip korona virüs tedbirlerine riayet ettiğini gördüklerini söyledi. Tedbirler öncesinde günlük ortalama 180 bin kişinin taşındığı otobüslerle tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcunun, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcunun taşındığını belirten Karaismailoğlu, "Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Nisan ayının ortasında 300'e kadar inen yolculuk yapan vatandaşlarımızın sayısı ise Nisan ayı içerisinde günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti" şeklinde konuştu.

OTOBÜSLERDE TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR



Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı. Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğini belirten Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğinin altını çizerek, "Bu konuda tedbiri elden bırakmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERLE SEFER SAYILARI ARTTI



Bakan Karaismailoğlu, korona virüsün yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığını anımsatarak, "Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu" dedi.