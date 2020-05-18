18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor

'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alınıyor. Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törene ve Orman Bakanı ile ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ILISU BARAJI’NDA ELEKTRİK ÜRETİMİ YARIN BAŞLIYOR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve Orman Bakanı , 'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi. Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli, tesisin temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.

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