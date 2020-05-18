Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ilısu Barajı’nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi. Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli, tesisin temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.
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