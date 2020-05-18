18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Marmaray Avrupa'ya ihracat tüneli oldu

Marmaray Avrupa'ya ihracat tüneli oldu

hattı uluslararası yük taşımacılığı yapan lojistik firmalarına zaman, konfor ve tasarruf imkanları sunuyor. 15 Mayıs tarihinden itibaren Intermodal taşımacılık yöntemlerine Marmaray'ı da dahil etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
MARMARAY AVRUPA'YA İHRACAT TÜNELİ OLDU

15 Mayıs'tan itibaren 'de uygulanan demiryolu uluslararası yük taşımacılığında tarifeli olarak kullanımına başladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yaptığı açıklamada, Marmaray hattının kullanımı ile 'un yük taşımacılığından kaynaklanan sorunlarının kısmen eriyeceği ve daha az karbondioksit emisyonu sağlanarak karayolu taşımacılığının çevresel olumsuz etkilerinin azalacağını belirtti.

Aynı taşıma aracı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan 'Intermodal taşımacılık' yöntemi ile optimum sürede çevreci çözümler sunan lojistik şirketi, 15 Mayıs tarihinden itibaren Intermodal taşımacılık yöntemlerine Marmaray'ı da dahil etti. Şirket, kalkışlı ve Halkalı uğrak noktalı ulaşım metodu ile Avrupa'ya olan teslimatları daha hızlı ve daha çevreci bir şekilde ulaştırmayı planlıyor.

İSTANBUL'UN "YÜKÜNÜ" HAFİFLETECEK
İstanbul jeopolitik konumu ile hem ulusal hem bölgesel yük taşımacılığının merkezinde bulunuyor ve taşımacılık yöntemi olarak büyük bir oranla karayolu taşımacılığı kullandığından hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel sorunlara sebep oluyor. Bu genel sorunlara ek olarak, koronavirüs salgını ile birlikte karayolu taşımacılığında sınır kapılarında oluşan yoğunluk ve taşımalardaki gecikmeler nedeniyle zaman tasarrufu sağlayan 'Intermodal taşımacılık' bu dönemde daha çok önem kazanıyor.

Yolcu taşıma saatleri dışında (01:00-05:00) Marmaray hattının yük taşımacılığında kullanılmasıyla İstanbul'daki ulaşım probleminin, kesintisiz demiryolu taşımacılığı ile ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor.

YILDA 27 MİLYAR GRAM KARBONDİOKSİT SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR
Söz konusu taşımacılık yöntemi ile düzenli taşıma, düzenli yükleme, düzenli boşaltma imkânları ve sabit fiyat avantajlarının yanı sıra, diğer taşıma sistemlerine göre olumsuz hava koşullarından çok daha az etkilenme, tüm vagonların aynı lokasyonda bulunması sayesinde kontrol ve takip kolaylığı avantajı sağlıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarında azalma sağlayarak yılda 27 milyar gram karbondioksit salınımının önüne geçiliyor.
Yapılan açıklamaya göre şirketin 2012 yılından beri gerçekleştirdiği ,"Yeşil Lojistik" ve "Sürdürülebilirlik" tarafıyla öne çıkan Intermodal taşımacılık hizmeti, Türkiye-Lüksemburg ve Türkiye-Almanya arasında hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarından alınan yükler Bettembourg hattı ile karayolu - denizyolu - demiryolu - karayolu sıralamasıyla varış noktalarına ulaşıyor. Duisburg hattında ise demiryolu - karayolu sıralamasıyla varış noktasına ulaşıyor. Böylece taşımacılığın farklı metotları bir araya getirilerek çevresel problemler aza indirgeniyor ve zaman kazanılıyor.

İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti İLK YURTİÇİ YÜK TRENİ MARMARAY TÜNELİNDEN GEÇTİ
Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan flaş Marmaray ve Başkentray açıklaması SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ MARMARAY VE BAŞKENTRAY AÇIKLAMASI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA