Türkiye'nin tercihi belli oldu! 2020'de hibrit ve elektrikli otomobil satışları arttı
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu. Bu yılın ilk dört aylık döneminde hibrit otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 37,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 79,7 arttı.
Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.
MOTOR TİPLERİNE GÖRE SATIŞ
Söz konusu dönemde otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay aldı.
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