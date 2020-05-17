Türkiye'nin tercihi belli oldu! 2020'de hibrit ve elektrikli otomobil satışları arttı

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

MOTOR TİPLERİNE GÖRE SATIŞ

Söz konusu dönemde otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay aldı.