Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Helal kararı
Son dakika haberine göre Helal Akreditasyon Kurumu, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önünde bulunduracak.
Helal Akreditasyon Kurumunun "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile Kurum tarafından helal akreditasyon statüsünü belirtmek için helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi ile ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Kurum, helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önüne alacak.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Lirası güç kazanıyor
- Dolar iner mi çıkar mı?
- Fatih sondaj gemisi hazırlanıyor
- Fazilet durağı soruşturmasında çarpıcı gelişme!
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! İki katına çıkarıldı
- Borsa İstanbul: 5 Haziran'da başlayacak
- Borsa günü yükselişle tamamladı
- Sultan Abdülhamit döneminin hayaliydi! % 67'lik ilerleme
- BDDK'dan 15 bankaya ceza
- Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?
- Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...