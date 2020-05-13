Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı: Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından maskelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması,son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir.
Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."
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