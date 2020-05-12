Bakanlığın şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otelde hazır
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Covid-19' ile mücadele sürecinde turistik tesislere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlenirken, 'izolasyon odası' oluşturma şartı getirildi. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde ise bu yönde hazırlıklar yapıldı. Doktor ve hemşirenin görev yaptığı 'izolasyon odası görüntülendi.
Turizm, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ise Ramazan Bayramı'ndan sonra iç turizmin ardından da yurt dışı turizmin kademeli ve kontrollü olarak yeniden açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında otellere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlendi. Bakanlığın 'izolasyon odası' oluşturma şartı, Antalya'daki 5 yıldızlı tesislerde yerine getirilmeye başlandı.
Belek turizm bölgesindeki otelde, koronavirüs nedeniyle tüm tedbir çalışmalarının tamamlamasının yanı sıra 'izolasyon odası' oluşturuldu. Kapısında İngilizce olarak 'isolation room' yazılı oda içinde, doktor ve hemşire ile gerekli tıbbi cihazlar bulunuyor. Acil durumlar için bir de dışarıda ambulans bekletiliyor.
Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, misafir, personel ve tedarikçi firma çalışanlarının otel girişinde ateşinin ölçüldüğünü belirtti. Kızıldağ, yüksek ateş veya diğer koronavirüs semptomlarının tespit edilmesi halinde bu kişilerin otele girmeden, dışarıda oluşturulan 'izolasyon odası'na alınacağını anlattı. Otel girişi ve içinde tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Kızıldağ, "Termal kamera veya diğer ateş ölçümleri sırasında şüpheli bir durum görüldüğünde kişiyi, bir adım dahi ileri girmeden hemen bulundukları yerden görevli arkadaşlar tarafından otelin girişiyle alakası olmayan, tamamen dışarıdan girişi olan 'izolasyon odası'na getiriyoruz. Burada hazır doktorumuz, hemşerimiz, ambulans ve görevlileri bulunuyor. Tam teçhizatlı bir oda hazırladık. Burada ilk müdahale yapılıp gerekli görüldüğü takdirde 6 kilometre uzaklıktaki anlaşmalı hastaneye sevkini gerçekleştireceğiz. Bütün tetkik ve gözlemler orada devam edecek. İçeride oksijen tüpü, hastada kronik rahatsızlıklarına müdahale edebilecek cihazlar var" dedi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Bakan açıkladı! Ekonomiye 233 milyar liralık katkı
- İlk kez açıklandı! 3 milyon kredi kartı...
- Altın fiyatlarında sert düşüş
- 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ödeme günü yaklaştı
- Küresel finans çetesinin operasyonu çöktü!
- Tatil planı yapanlar dikkat! Bakanlık kriterleri açıkladı
- Yılbaşına kadar ücretsiz
- Dolar düşüyor! Canlı yayında tahminini açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?