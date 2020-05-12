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Dolar yeniden 7 TL'nin altına indi | Dolar kaç para? | Dolar ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre: kararı sonrasında gerilemeye başlayan haftaya 7.11 seviyesinde başlamıştı. Düşüşünü sürdüren dolar saat 15.00 itibariyle 6,97'yi gördü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Geçtiğimiz hafta 7.25'e kadar çıkan kararı sonrasında gerilemeye başladı. Haftaya 7.11 seviyesinde başlayan dolar saat 15.00 itibariyle 6,97'yi gördü.

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GÖZLER VERİLERE ÇEVRİLDİ

Dolarda gözler bugün açıklanacak olan cari denge ve sanayi üretim verilerinde olacak. /TL ise 7.58 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) de yüzde 0.16 artışla 97 bin 951 puanda başladığı gün içinde 99 bin 396 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 1.54, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.30, BIST Mali Endeks yüzde 1.60 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.76 hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- Dolar en düşük 6.9742 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- Euro en düşük 7.5689 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 8.6311 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.

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