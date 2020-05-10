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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş maaş kararı...

9. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi ilgilendiren flaş bir karara imza attı. Söz konusu kararda işverenlerin işçinin yazılı rızasını almadan maaşları düşüremeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; maaşında rızası alınmadan azaltmaya gidilen işçi istifa etmesi halinde kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! YARGITAY'DAN FLAŞ MAAŞ KARARI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'ne video konferans ile katıldı. Bir kamu kurumunda taşeron şirket bünyesinde çalışan işçinin maaşı düşürüldü. İş mahkemesinin yolunu tutan işçi; taşeron şirkette bilgi işlem ve veri kontrol elemanı olarak hizmet akdi ile çalışmaya başladığını, taşeron firmaların sürekli değiştiğini, yapılan ihale sonrasında davacının ücretinin haberi ve muvafakati olmadan brüt 1.040,90 TL. olan maaşının 30.12.2009 tarihinde 763.65 TL. ye düşürüldüğünü belirtti.

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