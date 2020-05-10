Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş maaş kararı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'ne video konferans ile katıldı. Bir kamu kurumunda taşeron şirket bünyesinde çalışan işçinin maaşı düşürüldü. İş mahkemesinin yolunu tutan işçi; taşeron şirkette bilgi işlem ve veri kontrol elemanı olarak hizmet akdi ile çalışmaya başladığını, taşeron firmaların sürekli değiştiğini, yapılan ihale sonrasında davacının ücretinin haberi ve muvafakati olmadan brüt 1.040,90 TL. olan maaşının 30.12.2009 tarihinde 763.65 TL. ye düşürüldüğünü belirtti.