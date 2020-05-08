08 Mayıs 2020, Cuma
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Kovid-19'dan etkilenen sektörler için KDV iadesi esasları belirlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamında olan sektörler için katma değer vergisi () iade uygulamasının usul ve esasları belirlendi. Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmesi için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan mücbir sebep döneminde iade uygulamasının işleyişi belirlendi.

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