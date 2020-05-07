Altın fiyatları son dakika! 7 Mayıs gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası rekor üstüne rekor kıran gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 382,9 lirayı gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. Peki, bugün gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...
Son dakika... Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın, 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, 7 Mayıs'a 391,84 seviyesinde başladı. Uzmanlar koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarında inişli-çıkışlı etkisini sürdüreceğini ifade ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları:
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