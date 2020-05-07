Altın fiyatları son dakika! 7 Mayıs gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Son dakika... Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Gram altın, 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, 7 Mayıs'a 391,84 seviyesinde başladı. Uzmanlar koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarında inişli-çıkışlı etkisini sürdüreceğini ifade ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları: