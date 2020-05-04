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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul 'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul 'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ HIZLANDIRILDI

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.

Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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