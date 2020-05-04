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Kütahya’da villalardan altın çalarak bozdurup parasını dağıtan şahıs yakalandı

’da, villalardan çaldığı 60 bin lira değerindeki altınların bir kısmını satıp, sokakta karşılaştığı kişilere dağıtan 33 yaşındaki A.T. isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ALTIN ÇALIP PARASINI DAĞITAN ŞAHIS YAKALANDI!

'nın 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki villalara giren A.T. yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınları çaldı.

ÖNÜNE GELENE DAĞITTI

İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, altınların bir kısmını satarak, parasını önüne gelen kişilere dağıttığı tespit edilen A.T.'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde gece yarısı yakalayıp, gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN 10 BİN 500 LİRA ÇIKTI

A.T.'nin yapılan üst aramasında, çaldığı ziynet eşyaları ile bozdurduğu altınlardan geri kalan 10 bin 500 lira çıktı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.T., ifade için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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