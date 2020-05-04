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Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oluyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde de artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu. Şimdi ise temmuz zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz zammı için tahmin yüzde 4.4 olarak görülüyor. Peki, SSK Bağkur maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gördüler. Koronavirüs salgını sonrası 650 bin emeklinin maaşı 1.500 liraya çıktı. Bayram ikramiyelerini erken hesaplarında gören emekliler, şimdi de temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Peki, SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.

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