Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gördüler. Koronavirüs salgını sonrası 650 bin emeklinin maaşı 1.500 liraya çıktı. Bayram ikramiyelerini erken hesaplarında gören emekliler, şimdi de temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Peki, SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.