04 Mayıs 2020, Pazartesi
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1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

1000 TL pandemi yardım başvuruları devam ediyor. Hafta içi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herkesin yapabildiği pandemi yardımı için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen sosyal yardım desteğinin 3. faz ödemeleri için başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 1000 TL açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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1000 TL SOSYAL YARDIM SONUCU AÇIKLANDI MI?

1000 TL açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım desteği sürüyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye 1000'er TL yardım ödemesi yapılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru alındığı bildirildi. Sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırmaya başladılar. Peki, 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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