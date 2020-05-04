1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım desteği sürüyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye 1000'er TL yardım ödemesi yapılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru alındığı bildirildi. Sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını araştırmaya başladılar. Peki, 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.