Son dakika: Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığının, Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çeltik ithalatında bakanlıkça düzenlenen ve daha önce 31 Mayıs 2020 olarak belirlenen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.