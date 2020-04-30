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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı

Son dakika: Çeltik ithalatında lisans geçerlilik süresi uzatıldı

Son dakika haberi: için tarafından verilen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran'a uzatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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SÜRE 1 AY UZATILDI
Ticaret Bakanlığının, İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çeltik ithalatında bakanlıkça düzenlenen ve daha önce 31 Mayıs 2020 olarak belirlenen ithal lisansların geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi.

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