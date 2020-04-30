Online pazar kuruldu! Gıda stokçuları için daha sert önlemler geliyor
Gıdada fiyat dalgalanmasının önüne geçmek için alıcı-satıcıyı buluşturan online pazar kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgın bitiminde gıda stokçuları için daha sert önlem alacaklarını söyledi.
Çiftçinin ürettiği ürüne rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketici ve esnafın da aradığı kalite ve standartta ürüne rahatlıkla ulaşabileceği bir platform kuruldu.
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformunun lansman toplantısına video konferansla bağlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara imkân vermeyeceklerini belirterek, "Şu Kovid-19 süreci geçsin, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fırsatçılık yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız" dedi. Albayrak, tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulmasının önemine işaret ederek, "Kovid-19 salgını, gıda arz ve tedarik zinciri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğunu dünya gördü" diye konuştu.
EKİM DÖNEMİ İÇİN TEDBİR ALIYORUZ
Devletin de bu konuda çok hassas olduğunu ve içinden geçilen bu zor dönemde tüm imkânlarıyla çiftçinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımsal üretimi doğru planlamayla yükseltmek için üretim alanlarını artırma yanında, tarımda verimliliği artıracak, girdi maliyetlerini azaltacak adımları devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik" dedi.
Bakan Albayrak, platformdaki işletmelerden harç, vergi, fon gibi kesintiler yapılıp yapılmayacağı sorusuna da cevap verdi. Albayrak, henüz böyle bir şey çalışmadıklarını ancak platformu teşvik etmek için bazı destekler sağlayabileceklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Amaç aile kurumunu ortadan kaldırmak
- Almanya'da 7 Türk daha hayatını kaybetti
- Tele-1 terör örgütü yöneticisini İsveç muhabiri olarak tanıttı
- Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yardım paketi
- Mustafa Yangın koronavirüsü yenerek taburcu oldu
- Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti
- Kosova Başbakanı Kurti Türkiye'ye teşekkür etti
- CHP'nin hayırsever reklamcısı yine işbaşında
- TSK'nın yardım uçağı Güney Afrika'ya hareket etti
- Pentagon'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?