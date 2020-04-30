Online pazar kuruldu! Gıda stokçuları için daha sert önlemler geliyor

Çiftçinin ürettiği ürüne rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketici ve esnafın da aradığı kalite ve standartta ürüne rahatlıkla ulaşabileceği bir platform kuruldu.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformunun lansman toplantısına video konferansla bağlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada stokçulara ve milletin sofrasına el uzatanlara imkân vermeyeceklerini belirterek, "Şu Kovid-19 süreci geçsin, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde fırsatçılık yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız" dedi. Albayrak, tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulmasının önemine işaret ederek, "Kovid-19 salgını, gıda arz ve tedarik zinciri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğunu dünya gördü" diye konuştu.



EKİM DÖNEMİ İÇİN TEDBİR ALIYORUZ

Devletin de bu konuda çok hassas olduğunu ve içinden geçilen bu zor dönemde tüm imkânlarıyla çiftçinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımsal üretimi doğru planlamayla yükseltmek için üretim alanlarını artırma yanında, tarımda verimliliği artıracak, girdi maliyetlerini azaltacak adımları devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik" dedi.

Bakan Albayrak, platformdaki işletmelerden harç, vergi, fon gibi kesintiler yapılıp yapılmayacağı sorusuna da cevap verdi. Albayrak, henüz böyle bir şey çalışmadıklarını ancak platformu teşvik etmek için bazı destekler sağlayabileceklerini söyledi.