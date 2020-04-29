Vakıfbank'tan 950 milyon dolarlık imza
Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımı ile toplam 950 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "gerçekleştirilen işlem, Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etti" denildi.
VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589,5 milyon avro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünleriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplumun her kesiminin yanındaki güç olan banka, milli ekonomiye destek vermeye devam ediyor.
VakıfBank son olarak, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla toplam 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank'ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor +%2.25, avro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor +%2.00 seviyesinde gerçekleşti.
"GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM, TÜRK EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Korona virüs salgınının reel ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte gerçekleştirilen bu işlemin ülke ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Küresel şartlara rağmen, sendikasyon takvimimizde herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları destekten ötürü muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."
"5 YENİ BANKA DAHA KATILIM SAĞLADI"
Abdi Serdar Üstünsalih, elde edilen 950 milyon dolar sendikasyon kredisi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,5 milyar dolar seviyesini aştığına dikkati çekerek, VakıfBank olarak mütekabiliyet temelinde sendikasyon kredisine katılan bankalarla iş birliğini her alanda artırmaya devam edeceklerini vurguladı.
"13 milyar doları aşan toplam yurt dışı kaynağımız ve 1,5 milyar doları aşan sendikasyon kredi büyüklüğümüz ile bu alanlarda en aktif ve en sağlam Türk bankalarından birisiyiz." değerlendirmesinde bulunan Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı: "Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü ve öncü konumu sayesinde, her işlemimize farklı ve yeni bankalar dâhil olmakta ve böylece katılımcı banka sayısı artmaya devam etmektedir. Geçen yıl sendikasyon listemizde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyon kredimize ilgi göstermesi ve katılım sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak önümüzdeki dönemlerde de yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye ve bu sayede milli ekonomimize kesintisiz destek sağlamaya devam edeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni 10 TL mi geliyor?
- Petrol düştü depolar ucuzladı
- Türkiyede e-ticaret hacmi ne kadar oldu?
- TCMB açıkladı! Yeni 10 liralar piyasaya sürülecek
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Bakan Albayrak duyurdu! Halkbank'tan 'can suyu kredisi'
- Bakanlık duyurdu! O ödemeler 3 ay ertelendi
- 6 ay ödemesiz destek kredisi!
- Dolar alınmalı mı satılmalı? Altında son durum ne?
- 1170 TL ne zaman yatacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?