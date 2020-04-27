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Son dakika: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada "Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi, tarihleri arasında yapılacak." denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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BİNLERCE KİŞİ BEKLİYORDU! KURALAR YARIN BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.

100 bin sosyal konutta kuralar yeniden başlıyor | Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı 100 BİN SOSYAL KONUTTA KURALAR YENİDEN BAŞLIYOR | KİRA YARDIMI 36 AYDAN 48 AYA ÇIKARILDI

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