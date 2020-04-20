Son dakika: Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü! Annesi corona virüse yenik düştü
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronavirüse yenik düştü. Görmez, annesinin vefatını "Varlık sebebim annem bugün Rabbimin rahmetine ermiştir." sözleriyle duyurdu.
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez annesi Sıdıka Görmez'in koronavirüsten vefat ettiğini duyurdu.
Görmez annesinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu;
Varlık sebebim annem Sıddika Görmez bugün Rabbimin rahmetine ermiştir. Hüküm onundur. İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım,ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir.
Hepinize teşekkür ediyor sizlerin de büyüklerine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.
MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?
1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1987 yılında mezun oldu.
Kırıkkale'de Kuran kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulunan Prof. Dr. Görmez, 1994 yılında da "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi.
Söz konusu doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı. 1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi.
Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Görmez, 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.
1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.
Prof. Dr. Görmez, 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yayınlanmış eserleri bulunan Görmez, evli ve üç çocuk babası.
2010 yılında Ali Bardakoğlu'nun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenmişti.
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