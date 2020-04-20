ASELSAN ile Kazakistan arasında "SARP DUAL" anlaşma
ASELSAN, Kazakistan ile SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan’ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı doğrultusunda SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı.
20 ÜLKENİN ENVANTERİNE GİRDİ
ASELSAN'ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri, halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.
ÜRETİM KAPASİTESi ARTIRILACAK
ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
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