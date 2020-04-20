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ASELSAN ile Kazakistan arasında "SARP DUAL" anlaşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMA

, ile DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan’ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren , 'ın ihtiyacı doğrultusunda DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı.

20 ÜLKENİN ENVANTERİNE GİRDİ

ASELSAN'ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri, halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

ÜRETİM KAPASİTESi ARTIRILACAK

ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.



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