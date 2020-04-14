Son dakika: Altının rekora koşuyor! Altının kilogramı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi. Öte yandan KMKTP'de tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu. Ayrıca küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak, küresel piyasalarda hızla yükselen altın fiyatları yedi yılın zirvesini aşarken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,500 lira sınırına dayanırken, gram altın 380 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artışla 375 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin 232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilere bağlı olarak, küresel piyasalarda hızla yükselen altın fiyatları yedi yılın zirvesini aşarken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,500 lira sınırına dayanırken, gram altın 380 liraya çıktı.

Buna karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasına karşın, küresel ekonomide beklenen durgunluğun talebi daha da düşüreceği beklentileriyle petrol yeniden düşmeşe başladı.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 2.13 düşüşle 31.18 dolara düşerken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 2.15 düşüşle 28.73 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.72 artışla 15.80 dolar,

- altın, yüzde 1.81 artışla 1,744.0 dolar,

- bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,

- platin, yüzde 4.16 artışla 781.83 dolar,

- paladyum yüzde 2.29 artışla 2,261.15 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 380 liradan, çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan satılıyor.