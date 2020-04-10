Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'e geçecek olan "Fatih" sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen "Fatih" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek dün sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
Yenikapı açıklarına demir atan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", 15.30 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleriyle Haydarpaşa Limanı'na çekilen Fatih, liman girişinde bekleyen Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 2 ve Kurtarma römorkörleri tarafından limana yanaştırıldı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.
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