10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
FATİH SONDAJ GEMİSİ HAYDARPAŞA LİMANI'NDA

'deki sondaj çalışmalarının ardından 'e geçecek olan "Fatih" sondaj gemisi, 'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için 'na yanaştı.

'deki sondaj çalışmalarının ardından 'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen "Fatih" sondaj gemisi, 'nı geçerek dün sabah saatlerinde 'a ulaştı.

Yenikapı açıklarına demir atan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", 15.30 sıralarında 'na yanaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleriyle Haydarpaşa Limanı'na çekilen Fatih, liman girişinde bekleyen Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 2 ve Kurtarma römorkörleri tarafından limana yanaştırıldı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, 'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: DIŞA BAĞIMLILIĞI SONLANDIRACAK KEŞİFLERİN AREFESİNDEYİZ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA