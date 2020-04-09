09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius'dan corona virüs çıkışı: Türkiye doğru olanı yapıyor

Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius'dan corona virüs çıkışı: Türkiye doğru olanı yapıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
ÜNLÜ YATIRIM GURUSU: TÜRKİYE DOĞRU OLANI YAPIYOR

corona virüs salgınının ardından aldığı hızlı tedbirler ile ön plana çıktı. da Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının ve ekonominin şalterinin tamamen indirilmemesinin doğru adımlar olduğunu belirtti.

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen 83 yaşındaki Amerikalı yatırımcı , 'da Durban şehrinden AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelerin aldıkları ekonominin tamamen durdurulması yönündeki adımların yıkıcı sonuçları olabileceğini belirten Mobius, "Kişisel olarak ülkelerin tecrit önlemlerinin yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. İnsanların işlerini kaybetmesi, intiharların yaşanması gibi bu durumun sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan çok zor bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mobius, "Türkiye'nin şu anda uyguladığı program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyorsunuz ki, gençlerin bu virüse direnç gösterme eğilimi var zaten. Türkiye'nin yaptığı son derece mantıklı. İnsanların korunması ve çalışmaya devam edilmesi. Tecrit kararı alınsa bile virüs ortadan kalkmayacak; virüs yine orada duruyor." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında attığı adımların ümit verici olduğuna işaret eden Mobius, "Türkiye'ye yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin uyguladığı (Kovid-19'a yönelik) program, Türkiye ekonomisine ilişkin daha da iyimser olmama neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrit altına alınan ekonomiler nedeniyle küresel resesyonun bu kez son derece sert olacağı uyarısında bulunan Mobius, "Bu resesyon öncekilerden daha kötü olacak. Çünkü küresel bir mevzu. Şu anda ekonomilerini sürdüren ülkelere kıyasla tamamen şalter indirenlerin sayısı daha fazla. Tamamen tecrit uygulayarak işlerin iyi gözükmesini ve ilerlemeyi bekleyemezsiniz. Şu anda sizinle Güney Afrika'dan konuşuyorum. Her yer kapalı. Sadece eczaneler ve marketler açık. Fakat bu ülkede kriz öncesinde işsizlik yüzde 30 idi. Dünyada resesyon öncekilerden daha derin olacak." İfadelerini kullandı.

"AB DAĞILABİLİR"
Koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ekonomik dengelerin değiştiğini belirten Mobius, "Kesinlikle ABD ekonomisi için endişelenmeliyiz. Çoğu ekonomi en az bu ayın sonuna kadar belki daha fazla kapalı kalacak. Fakat ilginç olan şu ki Çin bu durumda kurtuluyor. "dedi.

Öte yandan AB'nin geleceğine ilişkin endişelerin arttığının altını çizen Mobius sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerden önce de Brexit ile birlik dağılıyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılması önemli bir olaydı. Diğer ülkelerin de şimdi Brüksel'deki bürokrasiyi sorgulamaya başladıklarına inanıyorum. 'Yeterse yeter bütün bu bürokrasi' diyebilirler. Eğer AB lideri eğer bu derinden ilerleyen popülizminin farkında değilse çok daha fazla problemle karşılaşacak. AB'nin değişmezse ve bürokrasisini sadeleştirmezse dağılabileceğine inanıyorum."

Fitch Türkiye ekonomisinin büyümesini devam edeceğini açıklamıştı! Uzman isim A Haber'de ekonomiyi değerlendirdi |Video FİTCH TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNİ DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI! UZMAN İSİM A HABER'DE EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Fitch: Türkiye’nin büyümesine güvenimiz artıyor FİTCH: TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNE GÜVENİMİZ ARTIYOR
Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti FİTCH, TÜRKİYE'NİN NOTUNU VE GÖRÜNÜMÜNÜ TEYİT ETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA