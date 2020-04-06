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Son dakika: Borsa haftaya yükselişle başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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SON DAKİKA: BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 1,60 yükselişle başladı. Endeks, 1.436,46 puanlık artışla 90 bin 989,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,22 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,68 arttı.

'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,60 artışla 90,989,07 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.436,46 puan ve yüzde 1,60 değer kazanarak 90,989,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22 ve holding endeksi yüzde 1,68 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yatay seyreden ve yüzde 0,05'lik artışla 89.552,61 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.000 puanın güçlü destek konumunda olduğunu bildirdi.

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