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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan öğrencilere burs ve kredi müjdesi: Hesaplara yatmaya başladı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BAKAN KASAPOĞLU'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Bugün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yurt ücretleri iade edilecek SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK
Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı:Yurt dışından gelen 15 bin 756 vatandaş karantinada SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI:YURT DIŞINDAN GELEN 15 BİN 756 VATANDAŞ KARANTİNADA

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