05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TSB Başkanı Atilla Benli: Sağlık sigortası sahiplerinin korona virüs tedavi giderlerinin yüzde 99'u karşılanacak

TSB Başkanı Atilla Benli: Sağlık sigortası sahiplerinin korona virüs tedavi giderlerinin yüzde 99'u karşılanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
ABONE OL
MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! YÜZDE 99'U ÖDENECEK

Birliği () Başkanı , birçok sigorta şirketinin, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldığını belirterek, "Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır." dedi.

Başkanı , sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, devam eden koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin dünya ve sigortacılık sektörü üzerindeki etkisine yönelik konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak üzere özellikle likidite tedbirleri ile ekonomik faaliyetlerin aksamasına dayalı tedbirler aldıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gerek sağlık boyutu gerekse ekonomik boyutu anlamında başarılı ve dinamik bir süreç yürütülüyor. Ülkemizin sağlık reformu ve dönüşümü anlamında yaptığı çalışmaların önemini bugün yaşadığımız süreçte daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA