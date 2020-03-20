İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK, 2019 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019'da işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %16,0 oldu.
İSTİHDAM ORANI %45,7 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile %45,7 oldu.
İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İş gücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.
15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %14 OLDU
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla %14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla %16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla %50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %58,5 oldu.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak %25,4, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %33,1 oldu. Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %44,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.
İSTİHDAM EDİLENLERİN %56,5'İ İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
2019 yılında, istihdam edilenlerin %18,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %5,5'i inşaat, %56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.
2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.
İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE
İşsizlik oranı en yüksek bölge %30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.
EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI
En yüksek istihdam oranı %53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE
En yüksek iş gücüne katılma oranı %59,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise %43,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
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