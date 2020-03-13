14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Akaryakıtta ikinci büyük indirim başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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SON DAKİKA: AKARYAKITTA İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI

Son dakika haberleri... Benzinde 60 kuruşun ardından 51 kuruş daha indirim geldi.

Detaylar gelecek...

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