Son dakika: Akaryakıt fiyatında dev indirim
Son dakika haberleri.. Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruşluk indirim başladı. Benzin 6,58'de 5,98'e, motorin ise 6,25'den 5,69'a indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş, benzin ve motorine yapılacak olan indirimin müjdesini vermişti.
Benzin 6,58'de 5,98'e, motorin ise 6,25'den 5,69'a indi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş, benzin ve motorine yapılacak olan indirimin müjdesini vermişti.
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Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.
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