Makarna üreticilerinden fiyat tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
MÜSAD Başkanı Nihat Uysallı "Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.
Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, makarna, bulgur, un gibi ürünlerin üretiminde sıkıntı olmadığını, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, "Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz." dedi.
Uysallı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bazı marketlerin makarna başta olmak üzere birtakım ürünlerin fiyatında yüksek artışlar yapmasına tepki gösterdi.
Makarnada dün bir internet sitesinde fahiş fiyat artışının görülmesiyle insanların tedirgin olduğunu ifade eden Uysallı, "Bu e-ticaret sitesini hemen uyardık, o fiyatı kaldırdılar ama fiyatı görenler panik yaptı. Bu ahlaki bir konu." diye konuştu.
"ÜRETİM FAZLAMIZ VAR, PANİĞE GEREK YOK"
Uysallı, en yoğun tartışmanın makarna fiyatı konusunda yaşandığına işaret ederek, "Kesinlikle makarna, bulgur, un üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta makarna üretiminde kapasite fazlamız bile var. O nedenle paniğe gerek yok. Halkımız gereksiz panik yaptı. Kimse merak etmesin, satış noktaları çok hızlı şekilde yeniden dolar ve 1-2 gün içinde bu sorun çözülür." ifadelerini kullandı.
Makarna üreticisi olarak fiyatlarda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Uysallı, şunları kaydetti:
"Piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir artış yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz. Biz, piyasayı denetlemek için her gün binlerce noktadan fiyat alıyoruz. Bu satış noktalarında dün de bir artış görülmedi. Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı."
Kendisinin MÜSAD Başkanlığının yanı sıra Nuh'un Ankara Makarnası Genel Müdürlüğünü de yürüttüğünü hatırlatan Uysallı, benzer sıkıntının dün kendi ürünleri konusunda da yaşandığını bildirdi. Uysallı, ürünlerinde fiyat artışı yapmamalarına karşın bazı marketlerin fahiş fiyat artışıyla makarna satışı yaptıklarına dikkati çekerek, "Yüksek fiyatlara itibar edilmesin, makarnamızda fiyat artışı yok. İlgili kurumların yanı sıra biz de çalışma yapıyoruz. Eğer makarna üretici firmalardan fahiş fiyat artışı yapan olursa, bunları ifşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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