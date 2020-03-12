Son dakika: Corona virüs fırsatçılarına yakın takip! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan corona virüs fırsatçıları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakanlık Vimer-189 hattında uzman ekiplerin görevde olduğunu duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, "Corona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Corona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikâyetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artısı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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