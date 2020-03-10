Satellite 2020'de Türkiye'den dev görüşme
Türkiye, 9-11 Mart arasında Washington'da düzenlenen Satellite 2020 Fuarında adından söz ettirmeye başladı. Türkiye'nin uydu alanında üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolunda çalışmalara devam edeceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le de görüştükleri duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı'nın da katılımıyla ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'deki Türk standının açılışında yaptığı konuşmada, özellikle uydu alanında yapılan çalışmaların, Türkiye'yi 2023 hedeflerinde daha da ileriye götüreceğini söyledi.
DEV ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI
Satellite 2020 kapsamında Space X ve Airbus gibi firmalarla görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Sayan, "Türkiye'nin uydu sektöründe ne kadar ilerlediği, özellikle son 10 yılda yaptığı hamlelerle ortaya çıkmış, tüm dünya da bunu takdir eder durumda." diye konuştu.
Sayan, yerli üretim yapan firmaların söz konusu fuara katılımının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Uydu alanında sadece pazar olan bir ülkeden, üretim yapan ve ürettiğini de ihraç eden bir ülke olma yolunda tüm firmalarımızla birlikte çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Sayan, Büyükelçi Kılıç, Lakadamyalı, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, STM İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz, Profen Grup Üst Yöneticisi Önder Havuzlu ve İcra Kurulu Üyesi Yusuf Orbay Soydan, Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, Profen Savunma Genel Müdürü Kamil Yüksel tarafından standın açılışı yapıldı.
Sayan, Kılıç ve Lakadamyalı daha sonra Türksat AŞ, TUSAŞ, STM ve Profen'in standlarını gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.
Katılımcılarla yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle tokalaşmamaya özen gösteren Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi elini kalbine götürerek selam verdi.
TÜRKSAT 5A VE TÜRKSAT 5B GÖRÜŞECEK
Fuarda, 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusu Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzayda yer alması planlanan Türksat 5B uyduları da görüşülecek.
Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılama kapsamında Türksat 5A uydusu, 31 derece Doğu yörüngesinde işletilecek. Türksat 5B uydusuyla ise 42 derece Doğu yörüngesinde gerek doğrudan eve yayınları (DTH), gerekse data haberleşmesi bakımından çok geniş bir kapasite hizmete sunulacak.
TÜRKSAT 6A HABERLEŞME UYDUSU TANITILIYOR
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A'nın yapımında yer alan TUSAŞ ise fuarda Göktürk Yenileme Uydusu ve Göktürk 1 uydularını sergiliyor.
Türkiye, yörüngede 15 yıl kalması planlanan Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.
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