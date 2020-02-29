Ekonomik güven endeksi, 21 ayın zirvesine çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgiye göre; "Ekonomik güven endeksi", ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalarla şubat ayında 21 ayın zirvesi olan 97,5'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 14 puan artışla 21 ayın zirvesi olan 97,5'i gördü.
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ…
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75,2 seviyesine kadar indi.
YÜKSELİŞ TRENDİNE DÖNMESİNİ SAĞLADI…
Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşler ekonomik güven endeksinin de yükseliş trendine dönmesini sağladı. Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini sürdürerek, şubatta geçen aya göre 0,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14 puan yükseldi. Böylece endeks 21 ayın zirvesi olan 97,5'i gördü.
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