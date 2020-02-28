Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'büyüme' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor." deyip büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "%6'lık 4. çeyrek ve %0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti" dedi.



İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımları:

"Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. %6'lık 4. çeyrek ve %0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti. Mal ve hizmet ihracatımız %6,4 artarken, aynı alandaki ithalatımız ise %3,6 azaldı. Büyümenin detayları, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefimize de başarı ile ilerlediğimizi gösteriyor.

Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %11,7 büyüdü. Yine beş çeyrektir negatif seyreden yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,2 puan oldu. Bu veriler güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor.

Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da %2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (%2,9) de yakalamış olduk. 4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de %5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız.

Bir kez daha İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."