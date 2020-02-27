Son dakika: TÜBİTAK 15 personel alacak! TÜBİTAK işe alım şartları neler? Başvurular nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2020
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak. Peki, TÜBİTAK'a alınacak 15 personel için şartlar neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.
Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.
Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.
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