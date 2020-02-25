25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Derbi zaferi sonrası Galatasaray hisseleri kazandırmaya devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2020
DERBİ ZAFERİ SONRASI HİSSELER TAVAN YAPTI!

Tarihi Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan hisseleri, bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.

Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri bugün yüzde 17,7 artışla 4,24 liraya kadar yükseldi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayan Galatasaray hisseleri, borsadaki aynı performansını bugün de sürdürüyor.

Galatasaray'ın hisse fiyatı dün yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükselmişti.

Bugün yüzde 17,7 kazançla 4,24 liraya kadar yükselen Galatasaray'ın hisse fiyatı, saat 14.05 civarında yüzde 10 değer kazancıyla 3,96 lira seviyelerinde seyretti.

Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güçlü seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Analistler, 'da BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasına karşın daha sonra endekste satış baskısının arttığını belirterek, Galatasaray hisselerindeki pozitif seyre dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da saat 14.05 itibarıyla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 2,56 azalışla 6,46 lira, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 1,96 kayıpla 14,04 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret'in hisseleri yüzde 5,30 değer kaybıyla 2,86 lira seviyelerinde seyrediyor.

Galatasaray hisseleri tavan yaptı! Derbi zaferi borsayı uçurdu GALATASARAY HİSSELERİ TAVAN YAPTI! DERBİ ZAFERİ BORSAYI UÇURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN