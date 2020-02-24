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Son dakika: Tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
TURİZMDE 2020 REKORLA BAŞLADI!

Son dakika haberine göre 2019’u rekorla kapatan , yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında 'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

BULGARİSTAN İLK SIRADA
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise, bir önceki yıla göre yüzde 21,22 artışla ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18,06 artışla ikinci, yüzde 42,40 artışla da üçüncü oldu.

Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu'nu ve izledi.

Türkiye'ye Ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315'i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içerisindeki payı ise yüzde 0,86 oldu.

İSTANBUL BİRİNCİ
Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de beşinci sırada yer aldı.

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