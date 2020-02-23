Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar! Ticaret müşavirleri artık "bir tık uzaklıkta"
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hayata geçirdiğimiz 'Müşavire Danışın' uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hayata geçirdiğimiz 'Müşavire Danışın' uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Pekcan, "İş dünyamızın yurtdışındaki ilk temas noktası olan ticaret müşavirlerimiz, bu uygulama ile dış ticaret erbabının ve yatırımcıların yurt dışı pazarlara ilişkin sorularını doğrudan sistem üzerinden yanıtlayabilecek" şeklinde konuştu.
Öte yandan Bakan Ruhsar Pekcan "Uygulama üzerinden gelen talepler ilgili müşavirliğimize doğrudan yönlendirilecek ve en kısa sürede cevaplandırılacak" ifadelerine yer verdi.
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