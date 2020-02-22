Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması: 2020 yılının sonuna kadar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un geleceğin mesleklerine daha da ağırlık vereceğini belirterek, "Cumhurba��kanlığı Programı kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda gelecekte ortaya çıkacak beceriler ve mesleklerde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesinin oldukça önemli olduğunu söyleyerek, bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanlarında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkacağına, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağına dikkat çekti. Nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacın çok yüksek olduğu bir süreçten geçildiğinin altını çizen Selçuk "Günümüzde işgücünden beklenen en kritik özellik; disiplinler arası yeteneklere sahip olması ve bunları hayata geçirebilmesidir. Bu sebeple bireylerin dijital çalışma ortamıyla baş edebilmek için gerekli becerileri kazanması ve dijital dönüşüm ile ortaya çıkan yeni dijital becerilere hazır olması gerekmektedir" dedi.
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Programı doğrultusunda İŞKUR'un geleceğin mesleklerine daha da ağırlık vereceğini belirterek, mesleki eğitim kurslarının yapısının 2020 yılı sonuna kadar teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden tasarlanacağını kaydetti. Özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri gibi alanlarda nitelikli işgücüne ihtiyacın artacağını vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda; endüstriyel bilgisayar programcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcısı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri analisti, erp uzmanı, sosyal medya uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil yazılım uzmanı, oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işgücü talebinin artacağını öngörüyoruz. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda gelecekte ortaya çıkacak beceriler ve mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Ayrıca 2019 yılında yazılım uzmanı, sistem uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı mesleklerinde İŞKUR aracılığıyla düzenlediğimiz eğitimler 2020 yılında da devam edecek olup, Ankara ve İstanbul'a ilave olarak İzmir'de de bu eğitimleri düzenleyeceğiz."
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