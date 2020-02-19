TOKİ'de kura çekimi başlıyor!
Milyonların beklediği 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başlıyor. İlk kura 24 Şubat’ta İzmir Karabağlar projesi için çekilecek. İstanbul’da ise Tuzla’daki 5.750 konut için kura töreni 16 Mart pazartesi yapılacak
Hükümetin dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başlıyor. İlk kura 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar projesi için çekilecek. İstanbul'da ilk kura Tuzla'daki 5.750 konut için olacak. Kura töreni 16 Mart pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ankara'da 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak.
7 PROJEDE 4 BİN KONUT
İstanbul'da 3 projede yapılacak 10 bin konut için 375 bin 953 kişi başvurmuştu. Tuzla'daki projeye 117 bin 650 başvuru yapılmıştı. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta kura çekilecek. Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura çekimi martın ikinci haftasında yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2.300 konut için 6 Mart'ta olacak. Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
İLK TÖREN İZMİR'DE
TOKİ'den edinilen bilgilere göre, ilk kura çekimi, 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar Projesi için yapılacak. İzmir Seferihisar 25 Şubat, İzmir Aliağa 26 Şubat, İzmir Kemalpaşa 27 Şubat'ta kuraları çekilecek. Adana Sarıçam'daki konutların kura çekilişi ise 27 Mart'ta yapılacak.
1.211.518 KİŞİ BAŞVURDU
Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutlara başvurular geçen yıl 16 Aralık'ta başlamış, 15 Ocak'ta sona ermişti. Konutlara, 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu 375 bin 953 kişiyle İstanbul alırken, onu İzmir ve Gaziantep izledi. Kurada hak kazanamayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alacak.
894 LİRA TAKSİT
2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.
İŞTE İL İL KURA TARİHLERİ
İzmir/Karabağlar: 24 Şubat
İzmir/Seferhisar: 25 Şubat
İzmir/Aliağa: 26 Şubat
İzmir/Kemalpaşa: 27 Şubat
Muğla/TOKİ: 28 Şubat
Kayseri/Kocasinan: 2 Mart
Kayseri/Melikgazi: 3 Mart
Aksaray/Merkez: 4 Mart
Konya/Selçuklu: 5 Mart
Ankara/Sincan: 6 Mart
Bursa/Kestel: 9 Mart
Bursa/Yıldırım: 9 Mart
Sakarya/Korucuk: 10 Mart
Kocaeli/İzmit: 11 Mart
Kocaeli/Körfez: 12 Mart
Kocaeli/Gebze: 13 Mart
İstanbul/Tuzla: 16 Mart
İstanbul/Arnavutköy: 18 Mart
İstanbul/Başakşehir: 20 Mart
Karaman/Kırbağ: 23 Mart
Konya/Meram: 23 Mart
Isparta/Çünür: 24 Mart
Antalya/Alanya: 25 Mart
Antalya/TOKİ: 25 Mart
Mersin/TOKİ: 26 Mart
Adana/Sarıçam: 27 Mart
Adana/Buruk: 27 Mart
G.Antep/Şahinbey: 30 Mart
G.Antep/Şehitkamil: 31 Mart
Şanlıurfa/Eyyübiye: 1 Nisan
Şanlıurfa/Karaköprü: 1 Nisan
Diyarbakır/Yenişehir: 2 Nisan
Mardin/Artuklu: 3 Nisan
Mardin/Derik: 3 Nisan
Batman/Merkez: 3 Nisan
Siirt/Merkez: 6 Nisan
Siirt/Kurtalan: 6 Nisan
Şırnak/Uludere: 7 Nisan
Hakkari/Merkez : 8 Nisan
Van/Tuşba: 9 Nisan
Var/Erciş: 9 Nisan
Bitlis/Merkez: 10 Nisan
Muş/Merkez: 10 Nisan
Bingöl/Merkez: 13 Nisan
Tunceli/Merkez: 13 Nisan
Elazığ/Maden: 14 Nisan
Elazığ/Merkez: 14 Nisan
Elazığ/Yemişlik: 14 Nisan
Malatla/Yazıhan: 15 Nisan
Malatya/Kale: 15 Nisan
Malatya/Merkez: 16 Nisan
Adıyaman/Kahta: 17 Nisan
Adıyaman/Merkez: 17 Nisan
Gaziantep/Nizip: 20 Nisan
Şanlıurfa/Birecik: 20 Nisan
Isparta/Eğirdir: 20 Nisan
K.Maraş/Dulkadiroğlu-Onikişubat: 21 Nisan
Burdur/Karamanlı: 21 Nisan
Burdur/Merkez: 21 Nisan
K.Maraş/Afşin-Elbistan-Göksun: 22 Nisan
Antalya/Korkuteli: 22 Nisan
Muğla/Seydikemer: 22 Nisan
Çorum/Merkez: 24 Nisan
Kastamonu/Tosya: 24 Nisan
Muğla/Kavaklıdere-Milas: 24 Nisan
Kastamonu/Ağlı-Merkez: 27 Nisan
Aydın/Merkez: 27 Nisan
Aydın/Söke: 27 Nisan
Sinop/Boyabat: 28 Nisan
Sinop/Durağan: 28 Nisan
Denizli/Honaz: 28 Nisan
Samsun/19 Mayıs: 29 Nisan
Sinop/Merkez: 29 Nisan
Denizli/Pamukkale-Yeniköy: 29 Nisan
Samsun/Atakum: 30 Nisan
Samsuk/Canik: 30 Nisan
İzmir/Selçuk: 30 Nisan
Giresun/Merkez: 4 Mayıs
Manisa/Şehzadeler: 4 Mayıs
Bayburt/Merkez: 5 Mayıs
Gümüşhane/Merkez: 5 Mayıs
Manisa/Yunusemre: 5 Mayıs
Trabzon/Şalpazarı-Tonya: 6 Mayıs
Çanakkale/Merkez: 6 Mayıs
Trabzon/Merkez: 7 Mayıs
Trabzon/Araklı: 7 Mayıs
Edirne/Lalapaşa: 7 Mayıs
Edirne/Merkez: 7 Mayıs
Rize/Merkez: 8 Mayıs
Trabzon/Sürmene: 8 Mayıs
Kırklareli/Merkez: 8 Mayıs
Artvin/Merkez: 11 Mayıs
Rize/Muradiye: 11 Mayıs
Tekirdağ/Hayrabolu-Çorlu-Muhittin: 11 Mayıs
Ardahan/Merkez: 12 Mayıs
Ardahan/Göle: 12 Mayıs
Kars/Merkez: 13 Mayıs
Kars/Sarıkamış: 13 Mayıs
Kars/Selim: 13 Mayıs
Ankara/Nallıhan: 13 Mayıs
Iğdır/Merkez: 14 Mayıs
Ağrı/Merkez: 15 Mayıs
Erzurum/Şenkaya: 15 Mayıs
Tunceli/Akpazar: 15 Mayıs
Tunceli/Mazgirt: 15 Mayıs
Erzurum/Merkez: 18 Mayıs
Erzincan/Merkez: 20 Mayıs
Erzincan/Üzümlü: 20 Mayıs
Ankara/Bala: 20 Mayıs
Ankara/Haymana: 20 Mayıs
Erzincan/İliç: 21 Mayıs
Sivas/Akıncılar: 21 Mayıs
Eskişehir/Çifteler: 21 Mayıs
Karaman/Akçeşehir: 21 Mayıs
Konya/Halkapınar: 21 Mayıs
Sivas/Merkez: 22 Mayıs
Konya/Tuzlukçu: 22 Mayıs
Ordu/Gölköy: 27 Mayıs
Ordu/Gürgentepe: 27 Mayıs
Ordu/Karadüz: 27 Mayıs
Ordu/Aybastı: 28 Mayıs
Tokat/Turhal: 28 Mayıs
Afyon/Emirdağ: 28 Mayıs
Afyon/İscehisar: 28 Mayıs
Amasya/Merkez: 29 Mayıs
Amasya/G.hacıköy: 29 Mayıs
Eskişehir/Beylikova: 29 Mayıs
Hatay/Belen: 1 Haziran
Hatay/Yayladağ: 1 Haziran
Aksaray/Ağaçören: 1 Haziran
Aksaray/Eskil: 1 Haziran
Osmaniye/Merkez: 2 Haziran
Kilis/Merkez: 2 Haziran
Kırıkkale/Keskin: 2 Haziran
Kırşehir/Merkez: 2 Haziran
G.Antep/İslahiye: 3 Haziran
G.Antep/Nurdağ: 3 Haziran
Kırıkkale/Delice: 3 Haziran
Kırıkkale/Bahşili: 3 Haziran
Aksaray/Eskil: 4 Haziran
Aksaray/Sultanhanı: 4 Haziran
Niğde/Merkez: 4 Haziran
Kırıkkale/Yahşihan: 4 Haziran
Nevşehir/Kozaklı: 5 Haziran
Nevşehir/Acıgöl: 5 Haziran
Nevşehir/Derinkuyu: 5 Haziran
Aksaray/Güzelyurt: 5 Haziran
Çorum/Uğurludağ: 5 Haziran
Çorum/Oğuzlar: 5 Haziran
Bolu/Merkez: 8 Haziran
Karabük/Belen: 8 Haziran
Bilecik/Bozüyük: 9 Haziran
Düzce/Merkez: 9 Haziran
Sakarya/Kocaali: 9 Haziran
Zonguldak/Çaycuma-Merkez: 10 Haziran
Bursa/Harmancık: 10 Haziran
Bilecik/Gölpazarı: 10 Haziran
Bartın/Merkez: 11 Haziran
Bartın/Ulus: 11 Haziran
Balikesir/Bigadic: 11 Haziran
Çankırı/Çerkeş:-Merkez: 12 Haziran
Kütahya/Simav: 12 Haziran
Afyon/Dinar: 15 Haziran
Afyon/Sandıklı: 15 Haziran
Kütahya/Çavdarhisar: 15 Haziran
Afyon/Merkez: 16 Haziran
Afyon/Evciler: 16 Haziran
Denizli/Bozkurt: 16 Haziran
Kütahya/Merkez-Tavşanlı: 17 Haziran
Denizli/Çivril: 17 Haziran
Manisa/Kula: 18 Haziran
Uşak/Merkez: 18 Haziran
Burdur/Yeşilova: 18 Haziran
Manisa/Köprübaşı-Akhisar: 19 Haziran
Manisa/Salihli: 19 Haziran
Denizli/Güney: 19 Haziran
Balıkesir/Altıeylül: 22 Haziran
Kayseri/Sarıoğlan: 22 Haziran
Balıkesir/Susurluk-Balya: 23 Haziran
Kayseri/Melikgazi: 23 Haziran
Bursa/Gürsu: 24 Haziran
Bursa/M.K. Paşa: 24 Haziran
Ankara/Çubuk: 24 Haziran
Ankara/Güdül: 24 Haziran
Bursa/Yenişehir-İnegöl: 25 Haziran
Bursa/Gemlik: 26 Haziran
Yalova/Merkez: 26 Haziran
Eskişehir/Odunpazarı: 26 Haziran
Konya/Altınekin: 29 Haziran
Konya/Cihanbeyli: 29 Haziran
Isparta/Aksu: 29 Haziran
Isparta/Sütçüler: 29 Haziran
Konya/Ereğli: 30 Haziran
Konya/Beyşehir: 30 Haziran
Konya/Üzümlü: 30 Haziran
Yozgat/Çandır: 30 Haziran
Yozgat/Saraykent: 30 Haziran
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