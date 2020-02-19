FED'den faiz açıklaması
ABD Merkez Bankası (FED) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bu yıl faiz oranlarında bir değişim beklemediğini belirterek, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde 1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Kaplan, ABD ve küresel ekonomilerdeki görünüme ilişkin "Ekonomik Durum ve Para Politikası Duruşu Değerlendirmesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1,5-1,75 aralığında tutmaya karar verdiğini hatırlatan Kaplan, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde 1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaplan, 2020'de faiz oranlarında bir hareket beklemediğini belirterek, bu görüşünün yıl boyunca ABD ekonomisindeki gelişmelerle revize edilebileceğini bildirdi. Kaplan, "Bu bağlamda, çeşitli ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğim ve özellikle koronavirüsün ABD ile küresel ekonomileri nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.
ABD'NİN BU YIL 2-2.5 BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR
ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2-2,25 oranında büyümesini öngördüklerine işaret eden Kaplan, bu tahminlerinin küresel büyümenin yavaş bir seyir izlemeye devam edeceği yönündeki beklentilere dayandığını aktardı.
Kaplan, ABD, Meksika ve Kanada Anlaşması'nın onaylanması, Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci fazının uygulamaya girmesi ve Brexit sürecinin netleşmesi sonucu ticaretteki bazı belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin istikrar sinyali verdiğini ifade etti.
KORONAVİRÜS EKONOMİK BÜYÜME İÇİN RİSK
ABD'de imalat sektörünün de durağan bir seyir izlemesini beklediklerini ancak sektörün istikrar sinyali verdiğine dikkati çeken Kaplan, 2019'da hayal kırıklığı yaşatan sabit yatırımların ise güçlenmesini beklediklerini bildirdi.
Kaplan, "Bu gelişmeler, ABD gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan güçlü ABD tüketicisiyle birleştiğinde, 2020'de sağlam bir büyüme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomik görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle belirsizleştiğine dikkati çeken Kaplan, "Bu gelişme, Çin'de daha yavaş bir büyüme ve küresel büyüme için aşağı yönlü bir risk anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.
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