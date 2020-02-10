10 Şubat 2020, Pazartesi
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Yüzen saray! NewDawn kendi elektriğini üretiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
YÜZEN SARAY! KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

merkezli , motor yatlarda bulunan iç konforla, yelken performansını bir arada sunan 70 metrelik projesini geliştirdi. Maksimum 19 knot hıza ulaşabilen 1135GT NewDawn, lüks bir yatta bulunan tüm öğeleri içeriyor. 70 metrelik , hibrid tahrik sistemi ve tahrik pervaneleri ile kendi elektriğini üretiyor.

İngiltere merkezli Dixon Yacht Design, motor yatlarda bulunan iç konforla, yelken performansını bir arada sunan 70 metrelik projesini geliştirdi. Maksimum 19 knot hıza ulaşabilen 1135GT NewDawn, lüks bir yatta bulunan tüm öğeleri içeriyor. Yüzme havuzu, güneşlenme terası, 4 konuk kabini ve balkonlu tam kirişli büyük kabini bulunan yata, 7 metrelik bir limuzin de yerleştirilebiliyor. Yelkenli yat ayrıca enerji kullanımını optimize edecek gelişmiş bir hibrid tahrik sistemine ve gemi seyir halindeyken tahrik pervanelerini elektrik üretmek için kullanacak bir geri kazanım sistemine sahip. 70 metrelik , hibrid tahrik sistemi ve tahrik pervaneleri ile kendi elektriğini üretiyor.

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