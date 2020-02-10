10 Şubat 2020, Pazartesi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! EFT işlemi yapanlar artık...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI...

Son dakika haberine göre; ve Merkez Bankası, müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azalttı. Bin liranın altında işlemini mobil ve bankacılığı üzerinden yapanlar 1 lira, 'lerden yapanlar 2 lira, diğer kanallardan yapanlar ise en fazla 5 lira ödeyecek.

'de yayımlanan karara göre, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde birini geçemeyecek.

Bin liranın altında işlemini mobil ve bankacılığı üzerinden yapanlar 1 lira, 'lerden yapanlar 2 lira, diğer kanallardan yapanlar ise en fazla 5 lira ödeyecek.

Bu tutar bin lira ile 50 bin lira arasındaysa aynı işlemler için tutar 2 lira ile 10 lira arasında olacak.

Normal saatler dışında yapılacak EFT'lerde ücret yüzde elli artacak.

Havale ücretleri ise EFT ücretlerinin yarısı olarak uygulanacak.

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