Resmi Gazete'de yayımlandı! EFT işlemi yapanlar artık...

Son dakika haberine göre; BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azalttı. Bin liranın altında EFT işlemini mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapanlar 1 lira, ATM'lerden yapanlar 2 lira, diğer kanallardan yapanlar ise en fazla 5 lira ödeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde birini geçemeyecek.

Bin liranın altında EFT işlemini mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapanlar 1 lira, ATM'lerden yapanlar 2 lira, diğer kanallardan yapanlar ise en fazla 5 lira ödeyecek.

Bu tutar bin lira ile 50 bin lira arasındaysa aynı işlemler için tutar 2 lira ile 10 lira arasında olacak.

Normal saatler dışında yapılacak EFT'lerde ücret yüzde elli artacak.

Havale ücretleri ise EFT ücretlerinin yarısı olarak uygulanacak.