Türk ve ABD iş dünyası Washington'da toplanacak

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik anlaşmaların ardından iş dünyasındaki sıcak gelişmeler ele alınacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek.

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bu yıl 14-16 Nisan'da 38'incisi gerçekleştirilecek konferans dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki konferansta, iki ülke lideri tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

BÜYÜK KATILIM BEKLENİYOR

TAİK ve Amerikan Ticaret Odası olarak her alanda ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye'nin ABD'de, ABD'nin de Türkiye'de olumlu tanıtılması ve karşılıklı iş fırsatlarının daha iyi anlatılması için çalıştıklarını aktaran Yalçındağ, "Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için geniş kapsamlı faaliyetler yürütüyoruz. En öne çıkan faaliyetlerimizden biri de American-Turkish Conference." dedi.

Yalçındağ, söz konusu konferansta 5 ana başlıkta enerji, altyapı ve inşaat, dijital ekonomi, turizm ve geleneksel olarak yer verdikleri savunma sanayi alanlarını ele alacaklarınıbelirterek, "TAİK olarak iki ülke arasındaki ticareti tüm boyutlarıyla mercek altına alan bir rapor da hazırladık. Konferans süresince, ABD'li dostlarımız ile hedef sektörlere odaklanarak karşılıklı ticaret hacmimizi en üst seviyeye taşımanın yollarını arayacağız. DEİK Başkanı Nail Olpak ile Amerikan Ticaret Odası Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tom Donohue'nın da yer alacağı 38. American-Turkish Conference'a, her zaman olduğu gibi bu yıl da üst düzeyde yoğun bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN POTANSİYELİ..."

Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'deki ABD şirketleri temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"1800 civarında büyük ABD şirketi yıllardır Türkiye'de yatırım yapıyor ve burada büyük istihdam sağlıyor. Bunların hepsine baktığımızda da hepsi mutlu, hepsi büyüyen şirketlerden oluşuyor. Tabii ki biz iş dünyası olarak hiçbir zaman savunma sanayi veya politika konularında çok fazla direkt etkide bulunamıyoruz. Çünkü o politikacıların ve ülkeyi yöneten hükumetlerin işi. Ama bugün hem Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile hem de Amerikan Ticaret Odası yöneticileriyle şunu düşündük. Siyasetçiler karar verirken duygusal olmamalılar ve iki ülke arasında oluşturulan bu potansiyeli, iş dünyasını düşünerek hareket etmeliler."

Bugün ABD'de direkt yatırımı olan onlarca Türk şirketi bulunduğunu aktaran Yalçındağ, "Bunlar belki on binlerce ABD'liyi iş yerlerinde çalıştırıyorlar, ABD'de büyük yatırımlar, büyük hizmetler yapıyorlar. Bunun her sene daha enteresan boyutlarda büyüdüğünü görüyoruz. Benzer şekilde ABD'liler de Türkiye'de bunu yapıyor. Türkiye çok önemli bir bölge. Dolayısıyla biz bugün konuştuk ve şu kanaate vardık ki 2 ülkenin siyasetçilerine, yöneticilerine iş dünyası olarak daha fazla anlatmamız lazım. Alacakları kararlarda iş dünyasını ne derece etkileyeceklerini görmelerini ve o sorumlulukta hareket etmelerini istiyoruz. Bu kapsamda konferansı çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Yalçındağ, kendi yaptıkları işi ticari diplomasi olarak değerlendirdiklerini, hem hadlerini hem de sınırlarını bildiklerini söyledi.

"ABD'Lİ TURİSTİ TÜRKİYE'YE ÇEKEBİLİRİZ"

Turizm konusuna da değinen Yalçındağ, amaçlarının ABD'den direkt turist getirmek yerine, Avrupa'ya gelen ABD'lileri buraya getirmek olduğuna işaret ederek, "Yani Avrupa'ya 3-4 milyon, belki biraz daha fazla olabilir, ABD'li turist geliyor. Geldiklerinde 1 hafta veya 15 gün bir süre harcıyorlar ve birden fazla ülke gezmeye çalışıyorlar. Burada gezecekleri en önemli ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu gösterip Türkiye'ye getirebilmemiz lazım. Yeni havalimanının buna çok büyük faydası olacağını düşünüyorum." dedi.

İŞ DÜNYASI YATIRIMLARI İLERLETMEK İSTİYOR

Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin hükumetler tarafından belirlendiğini, bu hedefin hala devam ettiğini, iş dünyası ve yatırımcının işlerini ilerletmek istediğini söyledi.

Siyasette dönem dönem oluşan olumsuzluklara rağmen ticari ilişkilerin kendi başına, kendi güzergahında artmaya devam etmesi gerektiğini belirten Choksy, "S-400 yaptırımlarının önce meclisten, senatodan geçmesi lazım. Başkanın onayından geçmesi lazım ki... Başkan buna onay vermeyeceğini zaten ifade etti." dedi.