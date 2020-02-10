Son dakika: 2019 işsizlik rakamları açıklandı! Türkiye'de işsilik ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Son dakika haberi... : 2019 işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan artışla yüzde 13,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin olarak kayıtlara geçti - İşsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.
İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık art��şla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
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