10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları yattı mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Evde bakım maaşı sorgulaması yapan vatandaşlar, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan illeri merak ediyor. Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlar için verilen evde bakım maaşları E-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanması kararlaştırılmıştı. Evde bakım maaşı bu yıl için 1383 TL'ye yükseltilmişti. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte yanıtı…
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı? 2020 asgari ücret zammının ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam gelmişti. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşların yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Peki, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar…
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