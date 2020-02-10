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10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları yattı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
10 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

sorgulaması yapan vatandaşlar, yatan illeri merak ediyor. ? Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı vatandaşlar için verilen evde bakım maaşları E-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanması kararlaştırılmıştı. Evde bakım maaşı bu yıl için 1383 TL'ye yükseltilmişti. Peki, hangileri? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte yanıtı…

yatan iller hangileri? 10 Şubat vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, ? 2020 asgari ücret zammının ardından evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam gelmişti. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşların yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Peki, yatan iller hangileri? İşte detaylar…

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