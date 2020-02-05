Memura 3.658 emekliye 2.767 TL | 2020 güncel memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Memurlara ve emeklilerine Temmuz’da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki bu oranlarla en düşük maaş memurlarda ve memur emeklilerinde ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 zammıyla ilgili detaylar haberimizde.
Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 661 liradan yüzde 4 zam ile 2 bin 767 liraya ulaşacak.
Eğer enflasyon farkı çıkarsa bu tutarlar daha da yükselecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Otomotiv pazarı gaza bastı
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Enflasyona enerji etkisi
- Emekliye 3250 TL müjdesi! 6 ay hareketli geçecek...
- Borsa, günü yükselişle tamamladı
- Şüpheli gıdaya vatandaş testi
- Kanal İstanbul ihaleye çıkacak
- Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı
- 46 bin şoför eğitim aldı
- ABD'den kriz çıkaracak karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!